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В сквере у Храма Христа Спасителя заработал фонтан

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:40
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В сквере у Храма Христа Спасителя включили фонтан. Уже совсем скоро они заработают во всех парках.

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