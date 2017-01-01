В сквере у Храма Христа Спасителя заработал фонтан
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:40
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- 14
В сквере у Храма Христа Спасителя включили фонтан. Уже совсем скоро они заработают во всех парках.
- 14
В сквере у Храма Христа Спасителя включили фонтан. Уже совсем скоро они заработают во всех парках.
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