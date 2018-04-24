Крупное ДТП заблокировало Рязанский проспект в Москве: есть жертвы

Автор: denis947 Дата публикации: 21:05

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Крупное ДТП произошло на юго-востоке Москвы. На Рязанском проспекте столкнулись самосвал, груженный камнями, микроавтобус и внедорожник. Авария произошла на пересечении с Луховицкой улицей. В результате ДТП самосвал и микроавтобус опрокинулись на бок и протаранили внедорожник. Из кузова самосвала на дорооу и машины высыпались камни. В ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы. Движение по Рязанскому проспекту в сторону перекрыто, в районе аварии серьезный затор. На месте работают экстренные службы города и вызван пожарно-спасательный кран для ликвидации последствий аварии.