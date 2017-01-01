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Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на Рязанском проспекте в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
21:57
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Вечером 24 апреля на пересечении Рязанского проспекта и ул. Луховицкая произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и многотонного самосвала. В ДТП погиб один человек и два пострадали. При столкновении одна легковушка и самосвал перевернулись. Самосвал был загружен камнями, при опрокидывании, камни засыпали всю проезжую часть и частично одну из машин участвующую в ДТП. На месте работают все экстренные службы города. Движение в центр по Рязанскому проспекту перекрыто. Причины ДТП выясняются.

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