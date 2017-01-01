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Сегодня в Москве стартовала летняя навигация

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:46
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Во время летней навигации по Москва-реке будут ходить около 100 теплоходов из 20 компаний.

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