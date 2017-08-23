В Южном Медведкове в столице сносят последнюю "хрущёвку"

20

20 0

На северо-востоке столицы, в районе Южное Медведково, начался снос последней "хрущёвки" в районе. Дом расположен по адресу: улица Молодцова, д. 25, к. 1. Ветхой хрущёвке серии К-7, вошедшей в число сносимых домов, в нынешнем году исполнилось 54 года. Дом имел 8 подъездов. Рабочие через пару дней закончат снос. Затем вывезут весь строительный мусор и начнут строить в этом месте паркинг. По состоянию на ноябрь 2017 года на территории ВАО, ЗАО, СЗАО, СВАО, ЮЗАО осталось всего 47 пятиэтажных строений первого периода обновления жилищного фонда Москвы. Все эти дома находятся в аварийном состоянии и требуют срочного демонтажа. Переселять жильцов будут по мере строительства домов по программе реновации.