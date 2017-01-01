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Вечер трудного дня в парке "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
24.04 23:50
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Приятно после работы или учебы посидеть на свежем воздухе под пение птиц в парке и сделать десяток эффектных фото.

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