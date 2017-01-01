s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по благоустройству на Земляном валу в рамках программы "Моя улица"

Работы по благоустройству на Земляном валу в рамках программы "Моя улица"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:03
  • 19
  • 0

Работы по благоустройству на Земляном валу в рамках программы "Моя улица".

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
24.04 23:50 | Uwis
Вечер трудного дня в парке "Зарядье"
36 0
21.04 16:35 | LaimeLaim
Закончилось благоустройство у станции метро "Спортивная"