Фура с щебнем опрокинулась в Подмосковье

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:08

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Опрокинулся многоосный самосвал, в составе тягача "Вольво". Грузовик с щебнем следовал по трассе М4 "Дон" в сторону Москвы. На 94 километре трассы, при съезде на д. Ситне-Щелканово водитель грузовика не рассчитал скорость на крутом повороте. В результате многотонный грузовик накренился и опрокинулся на правый бок. Водитель выбил лобовое стекло и выбрался из кабины. Серьезных травм он не получил. В кювет после аварии высыпалось около 10 тонн щебня, а на проезжую часть вылились технические жидкости. Для разгрузки груженого прицепа привлечены дорожные службы. Операция по подъему грузовика намечена на вечер, 25 апреля. Все это время движение в районе ДТП будет ограничено.