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Ямы на дорогах Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
12:08
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Килемарский район Марий Эл граничит с Шарангским районом Нижегородской области. Создается такое чувство, что, въезжая в Шарангский район, оказываешься, как-будто в другом государстве. Здесь и дороги содержатся в хорошем состоянии, и поля вспаханы, засеяны. Жизнь в Шарангском районе "бьет ключом". Нам говорят, что наши земли не пригодны для ведения сельского хозяйства и нет смысла его развивать. Я не могу понять, чем отличается наша земля от соседней, ведь расстояние между полями 10 метров. Ну что поделаешь, "заграница"!

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