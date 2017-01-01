Начинаются работы по благоустройству площади у станции метро "Улица 1905 года"
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:42
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Доступ к парковке со шлагбаумом у станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена ограничен из-за работ по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). В связи с работами по благоустройству территорий ограничен доступ к парковке со шлагбаумом, расположенной у метро «Улица 1905 года.
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