Начинаются работы по благоустройству площади у станции метро "Улица 1905 года"

Автор: denis947 Дата публикации: 12:42

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Доступ к парковке со шлагбаумом у станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена ограничен из-за работ по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). В связи с работами по благоустройству территорий ограничен доступ к парковке со шлагбаумом, расположенной у метро «Улица 1905 года.