Сухостой захламляет землю в Вергезинском лесничестве Республики Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 14:42
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- 37
В Килемарском районе в Вергезинском лесничестве последствия засухи и пожара 2010 года так и не устранялись. Лес засох, а часть его упала. О мерах противопожарной безопасности, как я полагаю, никто даже не задумывался. Данный лес поедает короед. Смотреть на это равнодушие и бездействие восьмой год уже устали. Кода будет наведен порядок, нам не известно.
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