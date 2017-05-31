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Сухостой захламляет землю в Вергезинском лесничестве Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
14:42
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В Килемарском районе в Вергезинском лесничестве последствия засухи и пожара 2010 года так и не устранялись. Лес засох, а часть его упала. О мерах противопожарной безопасности, как я полагаю, никто даже не задумывался. Данный лес поедает короед. Смотреть на это равнодушие и бездействие восьмой год уже устали. Кода будет наведен порядок, нам не известно.

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