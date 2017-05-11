«Ночные волки» взяли курс на Берлин из Краснодара

Автор: reporterA94 Дата публикации: 16:09

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Утром, в парке "Чистяковская роща", к памятнику жертвам фашистского террора байкеры и мотоциклисты возложили цветы. Представители Екатеринодарского районного общества передали мотобратству флаг Кубани и символическую капсулу с горстью Кубанской земли для доставки в местный музей Берлина. Из Краснодара колонна поедет в Ростов-на-Дону, далее – в Воронеж, Елец и Москву. Второй этап – из Москвы в Брест 28 апреля. На третьем финишном отрезке с 1 по 9 мая мотоциклисты проедут дорогами Победы по Польше, Чехии, Словакии и Германии. В Берлин колонна въедет 9 мая под флагами Красной армии.