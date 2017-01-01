В центре Москвы состоялась церемония открытия мемориальной доски С. Е. Чернышеву

Автор: tim777 Дата публикации: 18:07

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В центре Москвы состоялось торжественное открытие мемориальной доски главному архитектору Москвы 1934-1941 гг, автору Генплана Москвы 1935 года Сергею Евгеньевичу Чернышеву. "Мемориальную доску в честь архитектора С.Е. Чернышева открыли на доме, где жил и работал главный архитектор Москвы, принимавший ключевое участие в разработке и реализации Генерального плана развития и реконструкции Москвы 1935 года. Предложение увековечить память выдающегося мастера, академика архитектуры, лауреата Сталинской премии за проект МГУ на Воробьевых горах поддержал Президиум Российской академии архитектуры и строительных наук, Правительство Москвы, Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Мосгорнаследие и Москомархитектура. Открытие мемориальной доски работы художника Полины Гнездиловой и архитектора Андрея Гнездилова в канун 55-летия со дня смерти С.Е. Чернышева заняло важное место в цикле публичных мероприятий, посвященных 80-летию Генплана 1935 года, предопределившего концептуальное развитие столицы. В открытии приняли участие ведущие архитекторы, историки архитектуры, представители общественных объединений.