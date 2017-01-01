Гигантский футбольный валенок украшает Цветной бульвар
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:30
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- 12
Столица готовится к Чемпионату мира по футболу 2018. На Цветном бульваре появился гигантский футбольный валенок.
- 12
Столица готовится к Чемпионату мира по футболу 2018. На Цветном бульваре появился гигантский футбольный валенок.
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