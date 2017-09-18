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Первый каштан расцвёл в центре столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:00
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Первый каштан расцвёл в центре столицы. Зелёные листья и белые цветки создают атмосферу настоящей весны.

  • 14
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