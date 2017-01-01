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Высадка анютиных глазок в Екатирининском сквере

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:00
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В Екатерининском сквере городские службы высаживают на клумбы анютины глазки. Красивые и яркие цветы будут долго радовать горожан и гостей столицы.

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