Высадка анютиных глазок в Екатирининском сквере

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 01:00

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В Екатерининском сквере городские службы высаживают на клумбы анютины глазки. Красивые и яркие цветы будут долго радовать горожан и гостей столицы.