Подготовка фестивальной площадки на Кузнецком Мосту
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 01:00
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- 8
На Кузнецком Мосту готовят фестивальную площадку. Украшают павильоны и устанавливают арт-объекты.
- 8
На Кузнецком Мосту готовят фестивальную площадку. Украшают павильоны и устанавливают арт-объекты.
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