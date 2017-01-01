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Подготовка фестивальной площадки на Кузнецком Мосту

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:00
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На Кузнецком Мосту готовят фестивальную площадку. Украшают павильоны и устанавливают арт-объекты.

  • 8
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