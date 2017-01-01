Обзор погоды в столице 25 апреля
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:05
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- 27
В столице временами шёл дождь, ближе к вечеру небо прояснилось и выглянуло солнце. В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы.
- 27
В столице временами шёл дождь, ближе к вечеру небо прояснилось и выглянуло солнце. В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы.
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