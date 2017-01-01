Обзор погоды в столице 25 апреля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:05

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В столице временами шёл дождь, ближе к вечеру небо прояснилось и выглянуло солнце. В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы.