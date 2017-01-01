s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обзор погоды в столице 25 апреля

Обзор погоды в столице 25 апреля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:05
  • 27
  • 0

В столице временами шёл дождь, ближе к вечеру небо прояснилось и выглянуло солнце. В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
01:01 | LaimeLaim
Зелёные аркады установили на Трубной площади
19 0
00:09 | grinpavel2033
Погода в Москве 25 апреля