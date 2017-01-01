Автоматическая поливка газонов и деревьев в Александровском саду

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 01:00

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В Александровском саду включили автополив газонов и деревьев, чтобы напоить их водой. Прошедшего днём дождя для почвы недостаточно.