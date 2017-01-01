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Автоматическая поливка газонов и деревьев в Александровском саду

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:00
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В Александровском саду включили автополив газонов и деревьев, чтобы напоить их водой. Прошедшего днём дождя для почвы недостаточно.

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Комментарии (0)

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