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Акция "Наследники победителей" прошла в Александровском саду

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:06
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Акция "Наследники победителей" прошла в Александровском саду. Акция приурочена к 73-й годовщине Великой Победы.

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