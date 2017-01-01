Акция "Наследники победителей" прошла в Александровском саду
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:06
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- 11
Акция "Наследники победителей" прошла в Александровском саду. Акция приурочена к 73-й годовщине Великой Победы.
- 11
Акция "Наследники победителей" прошла в Александровском саду. Акция приурочена к 73-й годовщине Великой Победы.
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