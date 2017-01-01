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Новые длинные скамейки на Самотёчной улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:00
  • 16
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Новые удобные длинные уличные скамейки установили на Самотёчной улице.

  • 16
  • 0

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