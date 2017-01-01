Зелёные аркады установили на Трубной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 01:01
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- 14
На Трубной площади к московскому фестивалю установили зелёные с бабочками аркады.
- 14
На Трубной площади к московскому фестивалю установили зелёные с бабочками аркады.
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