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Артисты из нового шоу OVO открыли летний сезон в парке «Зарядье»

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
20:25
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Артисты и персонажи из нового шоу OVO открыли летний сезон в столичном парке «Зарядье» в преддверии своего большого гастрольного тура в шести городах России. Уличное выступление прошло в самой высокой точке парка – Большом амфитеатре. Все желающие смогли посмотреть небольшое попурри из номеров «Акробатическое трио» и «Диаболо», а также знакомство с несколькими персонажами шоу – роскошной Божьей коровкой, наглой и самоуверенной Мухой и любящим поруководить Мастером Флипо.

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