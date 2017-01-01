В связи с репетицией Парада Победы Красную площадь, некоторые улицы и набережные Москвы перекроют

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 20:33

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26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 7:00 и 9 мая с 6:00 Красная площадь будет закрыта для жителей и гостей столицы. Для автомобилистов в это время перекроют Кремлёвскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. На улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и Тверской улице перекрытия будут действовать 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 6:00 и 9 мая с 5:00 до окончания движения военной техники.