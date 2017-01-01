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Погода в Москве 25 апреля

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
00:09
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В Москве потеплело. В небе ярко светит Солнце. На улице дует небольшой ветер. Столбик термометра держится на отметке +12°C.

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