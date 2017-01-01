Погода в Москве 25 апреля
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 00:09
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- 19
В Москве потеплело. В небе ярко светит Солнце. На улице дует небольшой ветер. Столбик термометра держится на отметке +12°C.
- 19
В Москве потеплело. В небе ярко светит Солнце. На улице дует небольшой ветер. Столбик термометра держится на отметке +12°C.
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