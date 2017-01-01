Кучи опилок и брёвен окружают село Нежнур в Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 12:16
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Практически в центре села Нежнур в Килемарском районе Марий Эл на лесопилке устроили свалку опила. То же самое и на окраине села. Но помимо опила, прилегающая территория завалена лесом. Противопожарные меры безопасности, по моему мнению, не соблюдаются. Село со стороны полей и леса не вспахано. В случае возгорания сухой травы селу грозит страшная опасность. Из процветающего села оно превратилось в пустырь и нет никакой надежды на его возрождение".
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12:08 | Вася Лебедев
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