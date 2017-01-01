Кучи опилок и брёвен окружают село Нежнур в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 12:16

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206426

Пожарная опасность угрожает селу Нежнур в Республике Марий Эл. В этом уверен мобильный репортер, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, населенный пункт окружен отходами лесопиления, а также горами лесозаготовок с местной лесопилки. Случись низовой пожар или пал травы, сухую древесину вмиг охватит огнём.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Практически в центре села Нежнур в Килемарском районе Марий Эл на лесопилке устроили свалку опила. То же самое и на окраине села. Но помимо опила, прилегающая территория завалена лесом. Противопожарные меры безопасности, по моему мнению, не соблюдаются. Село со стороны полей и леса не вспахано. В случае возгорания сухой травы селу грозит страшная опасность. Из процветающего села оно превратилось в пустырь и нет никакой надежды на его возрождение".