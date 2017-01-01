На Минском шоссе у МКАД начался снос самостроя
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 25.04 23:08
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В Одинцовском районе Подмосковья, на Минском шоссе (адресная табличка-Можайское), прямо у МКАД, начался снос самостроя. Утром 25 апреля приехала группа рабочих и начали проводить работы по демонтажу павильонов. Для арендаторов это было шоком, т.к. арендодатель не предупредил заблаговременно о том, что он получил постановление суда о сносе всех установленных павильонов. Арендаторы в спешном порядке начали выносить своё имущество. В павильонах располагались различные автозапчасти, автосервисы и мойка. Половина павильонов к вечеру уже ушли под ковш. В скором времени снесут все оставшиеся павильоны. Сообщается, что снос предусмотрен в связи с расширением Можайского и Минского шоссе от МКАД в сторону области.
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