В Химках вывезли горы мусора в ответ на публикацию мобильного репортёра
Долгожданная метаморфоза произошла накануне с одним из дворов подмосковных Химок. Там, в Молодёжном проезде, во дворе дома №4, мусор не вывозили
четыре дня. За это время баки оказались переполнены, и площадка попросту утонула в бытовых отходах. Местный мобильный репортёр рассказал о сложившейся ситуации в городе на видео
. И этим же вечером контейнеры были пусты. По словам местных жителей, мусорный коллапс в Химках случился из-за того, что в Московской области закрыли практически все полигоны ТБО. И мусоровозам приходится везти отходы в соседние регионы, делать большой крюк. Из-за чего коммунальщики не всегда могут своевременно вывезти мусор из дворов.Видео: Instagram / mreporterФото: Instagram / mreporter
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