Концерт приуроченный к Международному дню джаза проходит в Московском метро

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:49

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Концерт приуроченный к Международному дню джаза проходит в Московском метро. На площадке «Музыка в метро» станции «Таганская» Кольцевой линии для пассажиров выступает известный джазовый музыкант Вадим Эйленкриг. Он известен своим участием в оркестре Игоря Бутмана, а также сольными выступлениями на площадках Карнеги-Холла, Линкольн-центра, Чикагской и Бостонской филармоний.