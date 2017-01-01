Концерт приуроченный к Международному дню джаза проходит в Московском метро
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 13:49
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- 29
Концерт приуроченный к Международному дню джаза проходит в Московском метро. На площадке «Музыка в метро» станции «Таганская» Кольцевой линии для пассажиров выступает известный джазовый музыкант Вадим Эйленкриг. Он известен своим участием в оркестре Игоря Бутмана, а также сольными выступлениями на площадках Карнеги-Холла, Линкольн-центра, Чикагской и Бостонской филармоний.
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