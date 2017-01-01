Ветер усилился в Донецке
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 15:30
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- 15
Где-то уже как с час, не меньше, усилился ветер и очень так основательно колеблет деревья. Ну неужели же это холодный фронт подклинивается и опять похолодает.
- 15
Где-то уже как с час, не меньше, усилился ветер и очень так основательно колеблет деревья. Ну неужели же это холодный фронт подклинивается и опять похолодает.
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