Ветер усилился в Донецке

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 15:30

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Где-то уже как с час, не меньше, усилился ветер и очень так основательно колеблет деревья. Ну неужели же это холодный фронт подклинивается и опять похолодает.