Движение автомобильного трафика в центре Москвы осложнено из-за погодных условий

Автор: tim777 Дата публикации: 15:28

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Движение автомобильного трафика в эти часы осложнено преимущественно в центре столицы. Во многом этому поспособствовало ухудшение погодных условий. Движение осложнено на кольцевых трассах, а также на улице Большая Якиманка по направлению в сторону Большого Каменного моста. Отдельно стоит напомнить, что начиная с 17 часов сразу несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в связи с проведением репетиции парада победы. Автомобилистам рекомендовано по возможности исключить поездки в центр города на время действия ограничений и выбирать маршруты объезда.