В районе Митино дождь поливу дорог не помеха

Автор: Стрелец Дата публикации: 18:53

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Трактористам ГБУ "Жилищник" дождь "работе" не помеха. По данным Гидрометцентра России в Москве уже несколько дней идут дожди. Кроме того, МЧС объявило жёлтый уровень опасности. Дожди в московском регионе будут идти несколько дней. Но вряд ли такая мелочь остановит работу "Жилищника" по распилу бюджета и он продолжит разбазаривать воду, а мы, тем временем, будем экономить каждую каплю воды, с ужасом глядя на водосчётчики, которые устанавливают за счёт жителей. Такие покатушки они устраивают, катаясь парами через каждые два часа.