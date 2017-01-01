Погода в столице 26 апреля
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 26.04 22:26
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- 22
В столице целый день наблюдаются сильные порывы ветра и локальные сильные дожди. Периодически небо не надолго проясняется.
- 22
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29
26.04 22:28 | Max_019
В столице целый день наблюдаются сильные порывы ветра и локальные сильные дожди. Периодически небо не надолго проясняется.
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