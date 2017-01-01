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Погода в столице 26 апреля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
26.04 22:26
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В столице целый день наблюдаются сильные порывы ветра и локальные сильные дожди. Периодически небо не надолго проясняется.

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