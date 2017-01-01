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Военная техника движется в районе Баррикадной

Автор:
Andrey A. Pominov
Дата публикации:
19:25
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Военная техника движется в районе Баррикадной для проведения репетиции Парада Победы

  • 27
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