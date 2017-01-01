Военная техника движется в районе Баррикадной
- Автор:
- Andrey A. Pominov
- Дата публикации:
- 19:25
-
- 27
Военная техника движется в районе Баррикадной для проведения репетиции Парада Победы
- 27
Военная техника движется в районе Баррикадной для проведения репетиции Парада Победы
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)