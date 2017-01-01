Первая ночная репетиция Парада Победы пройдёт в Москве на Красной площади

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 20:39

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В Москве на Красной площади пройдёт первая ночная репетиция Парада Победы. По улицам столицы проехала колонна военной техники. Вот какую технику можно было наблюдать на улице Красная Пресня в этот вечер: Танк Т-34-85, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», БМП-3, БМП «Курганец-25», танк Т-14 «Армата», танк Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортёр БТР-МДМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс и БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП. Несколько новинок примет участие в репетиции на Красной площади: боевая машина огневой поддержки "Терминатор", новейшие наземные робототехнические комплексы "Уран" и беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар". Всего в репетиции примут участие 150 единиц техники.