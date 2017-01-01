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Тысячи горожан встречали военную технику на улицах Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
26.04 21:44
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26 апреля в столице проходит первая репетиция парада победы с участием военной техники. С 17 часов вечера ряд столичных улиц и магистралей был перекрыт для проезда колонны. С 18 часов колонна военной техники проследовала от улицы Нижние Мневники до Тверской, где уже ночью состоится репетиция парада победы. На всем протяжении маршрута, колонну встречали тысячи горожан, которые снимали происходящее на камеры мобильных устройств.

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