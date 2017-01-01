Работа коммунальных служб по промывке проезжей части на Садовом кольце

Автор: tim777 Дата публикации: 26.04 22:02

39

39 0

После прохождения военной колонны, который предстоит принять участие в первой репетиции парада Победы, на перекрытые улица вышла коммунальная техника. Коммунальные службы не смотря на осадки промыли дорожное полотно на участке Садового кольца по маршруту прохождения военной колонны, от грязи и осадков горюче-смазочных материалов, а также провели очистку специальными щетками.