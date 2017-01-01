Работа коммунальных служб по промывке проезжей части на Садовом кольце
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 26.04 22:02
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После прохождения военной колонны, который предстоит принять участие в первой репетиции парада Победы, на перекрытые улица вышла коммунальная техника. Коммунальные службы не смотря на осадки промыли дорожное полотно на участке Садового кольца по маршруту прохождения военной колонны, от грязи и осадков горюче-смазочных материалов, а также провели очистку специальными щетками.
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