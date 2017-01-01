Военная техника перед началом первой ночной репетиции Парада Победы на Тверской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 26.04 22:19

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Военная техника, включая новейшие образцы, перед началом первой ночной репетиции Парада Победы выстроились на Тверской улице. Солдаты производят очистку некоторых деталей и проверяют узлы и механизмы. Напомним, что поздно вечером на Красной площади состоится первая репетиция Парада Победы. Военная техника проедет по брусчатке на Красной площади, после чего вернётся к месту дислокации.