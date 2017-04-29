27 апреля в столице стартует фестиваль «Московская весна a cappella»

Автор: Uwis Дата публикации: 00:18

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В рамках фестиваля во второй раз пройдет музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна a cappella». В этом году он собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России. Впервые приедут коллективы из Португалии, Китая, Кореи, Германии и Израиля, а также сольный исполнитель из Индии. Практически все площадки уже готовы к приему участников конкурса и гостей.