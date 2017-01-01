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Крупный пожар произошёл на территории завода в Балашихе

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
09:36
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Крупный пожар случился накануне вечером в подмосковной Балашихе. Гигантские языки пламени виднелись на расстоянии нескольких километров. Очевидцы сообщали, что огонь полыхал с периодическими яркими вспышками. Сообщается, что ЧП произошло на территории Балашихинского литейно-механического завода. Известно, что он занимается производит компоненты для авиационной, оборонной и нефтедобывающей промышленности. ​Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Как стало известно позже, горели деревья, поваленные ураганом. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось локализовать и ликвидировать возгорание. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Видео: Instagram / am31373
Видео: Instagram / gorelovalexander
Видео: Instagram / yana_budyak
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