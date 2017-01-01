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В «Сколково» открылся форум Global Fitness Forum

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:24
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На западе столицы, в технопарке "Сколково", начал работу Global Fitness Forum. Это всероссийский отраслевой бизнес-форум, главной задачей которого является развитие индустрии фитнеса и велнеса, как локомотива глобального тренда развития человеческого капитала. Форум объединяет операторов индустрии, поставщиков оборудования и сервисов, инноваторов технологического развития отрасли, экспертов индустрии и межотраслевых партнеров, чья деятельность связана с ЗОЖ или может быть интегрирована в ближайшем будущем.

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