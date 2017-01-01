Площадка фестиваля "Московская весна A CAPPELLA" на площади Революции в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 13:41
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- 13
В Москве стартовал Международный музыкальный фестиваль "Московская весна A CAPPELLA"
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В Москве стартовал Международный музыкальный фестиваль "Московская весна A CAPPELLA"
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