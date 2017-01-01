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В столице открылся фестиваль «Московская весна a capella»

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:43
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В столице стартовал фестиваль «Московская весна a capella». Не смотря на рабочий день, на фестивальной площадке уже много слушателей.

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Комментарии (0)

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