В столице открылся фестиваль «Московская весна a capella»

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 13:43

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В столице стартовал фестиваль «Московская весна a capella». Не смотря на рабочий день, на фестивальной площадке уже много слушателей.