В столице открылся фестиваль «Московская весна a capella»
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 13:43
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- 12
В столице стартовал фестиваль «Московская весна a capella». Не смотря на рабочий день, на фестивальной площадке уже много слушателей.
- 12
В столице стартовал фестиваль «Московская весна a capella». Не смотря на рабочий день, на фестивальной площадке уже много слушателей.
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