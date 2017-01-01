Жители Реутова возмущены сносом детской площадки
- Автор:
- marinakuzina22
- Дата публикации:
- 14:36
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- 17
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"В городе Реутов Московской области без согласования с жителями домов №16, №22 и №24 на улице Советской производится стройка здания. Предположительно магазина. На данном земельном участке располагалась детская площадка и посадки деревьев. Решением Администрации города Реутова произведено межевание и публичные слушания, на которых, в связи с отсутствием информации о их проведении, жители не присутствовали и не голосовали. По итогам проведенных торгов на аренду земельного участка был заключен договор долгосрочной аренды. Как уже сказано ранее, стройка идет на месте детской площадки. При этом магазины в данном районе расположены практически в каждом доме, и недостатка в них нет! А вот с детскими площадками все наоборот! На неоднократные заявления жителей данных домов о несогласии сноса детской площадки и вырубке деревьев получены отписки, смысл которых, что «все по закону». Прошу не остаться равнодушными и разобраться в данном вопросе".
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