Жители Реутова возмущены сносом детской площадки

Автор: marinakuzina22 Дата публикации: 14:36

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206509

Жители подмосковного Реутова возмущены ведением строительных работ на месте бывшей детской площадки. По словам мобильного репортёра, вопреки протесту людей на небольшом участке земли вблизи жилых домов выкорчевали все карусели. Разровняли землю и привезли стройматериалы. Горожане предполагают, что теперь здесь появится магазин. Жители просят не остаться равнодушными и помочь разобраться им в данном вопросе.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"В городе Реутов Московской области без согласования с жителями домов №16, №22 и №24 на улице Советской производится стройка здания. Предположительно магазина. На данном земельном участке располагалась детская площадка и посадки деревьев. Решением Администрации города Реутова произведено межевание и публичные слушания, на которых, в связи с отсутствием информации о их проведении, жители не присутствовали и не голосовали. По итогам проведенных торгов на аренду земельного участка был заключен договор долгосрочной аренды. Как уже сказано ранее, стройка идет на месте детской площадки. При этом магазины в данном районе расположены практически в каждом доме, и недостатка в них нет! А вот с детскими площадками все наоборот! На неоднократные заявления жителей данных домов о несогласии сноса детской площадки и вырубке деревьев получены отписки, смысл которых, что «все по закону». Прошу не остаться равнодушными и разобраться в данном вопросе".