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Фонтан у Большого театра начал свою работу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:49
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Горожане и гости столицы соскучились по фонтанам. Сезон фонтанов открыт и теперь можно делать красивые фотографии на фоне Большого театра рядом с фонтаном.

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