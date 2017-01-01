Фонтан у Большого театра начал свою работу

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:49

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Горожане и гости столицы соскучились по фонтанам. Сезон фонтанов открыт и теперь можно делать красивые фотографии на фоне Большого театра рядом с фонтаном.