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Высадка цветов на клумбы в Новопушкинском сквере

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:55
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В столице продолжают оживлять клумбы. Столичные работники бережно высаживают цветы, которые будут создавать атмосферу весны и приближающегося лета.

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