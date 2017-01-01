Высадка цветов на клумбы в Новопушкинском сквере

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:55

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В столице продолжают оживлять клумбы. Столичные работники бережно высаживают цветы, которые будут создавать атмосферу весны и приближающегося лета.