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Учения оперативных служб по тушению лесных пожаров проходят в Новой Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:58
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На территории Новой Москвы в районе деревни Зыбино проходят комплексные учения, цель которых - отработка действий органов управления сил и средств территориальных звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по тушению природного пожара на сопредельных территориях города Москвы и Московской области.

По тактическому замыслу учений, в результате неосторожного обращения с огнем граждан, проводящих отдых на природной территории, начался пожар. Быстро развиваясь по сухой траве, огонь перекинулся на садовые постройки, зелёные насаждения и продолжает распространяться в направлении деревни Зыбино. Существует угроза распространения огня на жилые здания, угроза повреждения линий электропередач, а также угроза воздействия тепловой энергии на газораспределительный пункт и электротрансформатор. Пять человек, попытавшихся самостоятельно потушить огонь, получили отравление продуктами горения. Всего в учении задействовано порядка 200 человек и 70 единиц техники, в том числе несколько вертолетов Московского авиационного центра и добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», беспилотне летательные аппараты, 2 катера, 8 надувных лодок, кинологический расчет, а также инженерная и аварийно-восстановительная техника Комплекса городского хозяйства города Москвы.
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