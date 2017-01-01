Включенные фонтаны оживили столицу своей красотой
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:49
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- 14
Сезон фонтанов открыт и теперь каждый день, и в любую погоду можно любоваться красотой фонтанов.
- 14
Сезон фонтанов открыт и теперь каждый день, и в любую погоду можно любоваться красотой фонтанов.
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