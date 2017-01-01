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Двойная радуга после дождя в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:47
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Вечером 27 апреля в северной части столицы прошёл небольшой дождь. После него в небе появилась двойная радуга.

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