Двойная радуга после дождя в Москве
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 18:47
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- 18
Вечером 27 апреля в северной части столицы прошёл небольшой дождь. После него в небе появилась двойная радуга.
- 18
Вечером 27 апреля в северной части столицы прошёл небольшой дождь. После него в небе появилась двойная радуга.
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