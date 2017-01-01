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Реконструкция Останкинского проезда на северо-востоке Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
19:09
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В прошлом году прошло благоустройство газона в Останкинском проезде на северо-востоке столицы. Была посеяна трава и высажены деревья. В этом году газон весь перекопали, прокладывая коммуникации. Заузили проезжую часть и выкладывают плиткой пешеходную дорожку, несмотря на то, что рядом уже есть тротуар для пешеходов. На другой стороне также выкладывают плиткой новый тротуар. Движение по Останкинскому проезду затруднено.

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